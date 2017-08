Robin hani sakattı?

Robin'in 2 hafta oynayamayacağı açıklanmıştı!

Hollanda'nın teknik patronu Advocaat, omzundaki sakatlığa rağmen milli takımda idmanlara çıkan Van Persie için, "Antrenmanlara çıkıyorsa oynayabilir durumda demektir. Ancak ben henüz 11 konusunda net kararımı vermedim. Yedek de oturabilir" dedi. Robin ise Feyenoord'a transferiyle ilgili, "Hem F.Bahçe'ye hem Feyenoord'a saygı duyuyorum. Ağzımdan çıkan her kelime yanlış anlaşılabilir. O yüzden transferle ilgili şu an konuşmam doğru olmaz" diye konuştu.



Robin van Persie ile Feyenoord arasındaki flört bitmiyor. Soccernews, RTV Rijmoond'a dayandırdığı haberinde Hollanda ekibinin van Persie için yaptığı girişimlerden bu yaz için sonuç alamadığını duyururken, ocak ayında yeni bir denemede bulunacağını belirtti. Sportif direktör Martin van Geel'in bu transfer için temasları sürdürdüğü ifade edildi. Van Persie'nin Feyenoord'a kışın 1+1 yıllık imza atma konusunda söz verdiği ileri sürüldü. Robin'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.