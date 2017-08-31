Neto'dan ilk sözler

Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit takımından 1 yıllığına kiraladığı Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

Neto, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü temsil edecek olmak bana mutluluk veriyor. Buraya gelmeden önce aldığım referanslar son derece olumluydu, iyiydi. Şu anda artık duyduklarımın ne kadar doğru olduğunu kendi gözlerimle de görmeye başladım. Çok büyük bir kulüpteyim ve bunun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski Portekizli futbolcuları Bruno Alves ve Raul Meireles'ten kulüple ilgili bilgiler aldığını aktaran 29 yaşındaki stoper, "Onlar 3-4 yıl Fenerbahçe'de forma giymiş oyuncular. Kulüple ilgili alabileceğim maksimum düzeyde bilgiyi almaya çalıştım onlardan. Her zaman çok iyi bilgiler, çok olumlu referanslar verdiler. Şehri çok övdüler, kulüp çalışanlarını çok övdüler. Fenerbahçe'nin, hedefleri yüksek bir kulüp olduğunu anlattılar. Herhangi bir negatif şey söylemediler bana." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin, Zenit'ten bir diğer transferi Giuliano Victor De Paula'yla iyi arkadaş olduklarını aktaran Portekizli futbolcu, "Giuliano'yla çok uzun zaman birlikte oynama fırsatı bulduk. Beraber buraya gelme ihtimalimizi de konuşmuştuk, önce o geldi, sonra ben geldim. Harika bir insan, büyük bir profesyonel, kaliteli bir futbolcu. Takıma katkı vermeyi seven, etrafındakileri yardım etmeyi seven bir insan. Taraftarın onu çok seveceğini düşünüyorum ilerleyen dönemde." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir stoperin geriden oyun kurmayı bilmesi gerektiğini anlatan Neto, örnek aldığı ismin, eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro olduğunu sözlerine ekledi.