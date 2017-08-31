‘NBA’i reddettim’

F.Bahçe Doğuş'un yıldız basketbolcusu Nicolo Melli, sarı-lacivertlilere gelmek için NBA'den gelen büyük teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Melli, İtalya'nın Corriera Della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu. NBA'den büyük bir teklifi reddettiğini söyleyen Melli, "NBA benim çocukluğumdan beri rüyam. Ama önce Fenerbahçe ile Euroleague kazanmak istiyorum" dedi.