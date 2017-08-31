 Milli lider Fenerbahçe! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Milli lider Fenerbahçe!

    Milli lider Fenerbahçe!
    Dünya Kupası elemelerinde milli takımlara en çok oyuncu gönderen F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 10 futbolcuyla bu alanda Beşiktaş ve G.Saray'ı (9'ar) solladı. İsimler şöyle: Şener, Topal, İsmail, Ozan, Neustadter, Persie, Skrtel, Isla, Eljif Elmas, Nabil Dirar.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:24
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