Milli lider Fenerbahçe!

Dünya Kupası elemelerinde milli takımlara en çok oyuncu gönderen F.Bahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 10 futbolcuyla bu alanda Beşiktaş ve G.Saray'ı (9'ar) solladı. İsimler şöyle: Şener, Topal, İsmail, Ozan, Neustadter, Persie, Skrtel, Isla, Eljif Elmas, Nabil Dirar.