Josef çıkmaza girdi
Sambacı, West Bromwich’ten haftalık 70 bin sterlin talep etti. İngilizler alternatif isimlere yöneldi
ingiliz ekibi West Bromwich'e gitmesi gündemde olan Josef de Souza'nın transferi çıkmaza giriyor. Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon euro kazanan sambacı, West Bromwich'ten bu rakamın kendisine taahhüt edilmesini istedi. Bu da vergiler dahil haftada 70 bin sterlin'e tekabül ediyor. West Brom'da en yüksek maaşı alan oyuncu ise 50 bin sterlin ile Ekvadorlu golcü Rondon.
Menajeri de diretti
Ayrıca Josef'in menajeri de yüzde 8 değil, yüzde 18 pay üzerinde diretince İngiliz yöneticilerin bu transferi askıya aldığı bildirildi. Öte yandan kulübün, Josef'in alternatifi olarak PSG'li orta saha Krychowiak ile kiralık anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
Menajeri de diretti
Ayrıca Josef'in menajeri de yüzde 8 değil, yüzde 18 pay üzerinde diretince İngiliz yöneticilerin bu transferi askıya aldığı bildirildi. Öte yandan kulübün, Josef'in alternatifi olarak PSG'li orta saha Krychowiak ile kiralık anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:35
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