 Josef çıkmaza girdi – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Josef çıkmaza girdi

    Josef çıkmaza girdi

    Sambacı, West Bromwich’ten haftalık 70 bin sterlin talep etti. İngilizler alternatif isimlere yöneldi

    ingiliz ekibi West Bromwich'e gitmesi gündemde olan 'nın transferi çıkmaza giriyor. Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon euro kazanan sambacı, West Bromwich'ten bu rakamın kendisine taahhüt edilmesini istedi. Bu da vergiler dahil haftada 70 bin sterlin'e tekabül ediyor. West Brom'da en yüksek maaşı alan oyuncu ise 50 bin sterlin ile Ekvadorlu golcü Rondon.

    Menajeri de diretti
    Ayrıca Josef'in menajeri de yüzde 8 değil, yüzde 18 pay üzerinde diretince İngiliz yöneticilerin bu transferi askıya aldığı bildirildi. Öte yandan kulübün, Josef'in alternatifi olarak PSG'li orta saha Krychowiak ile kiralık anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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