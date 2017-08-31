 İşte Nani'nin yeni takımı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    İşte Nani'nin yeni takımı

    İşte Nani'nin yeni takımı

    Adı Türk takımlarıyla anılan Portekizli yıldız Nani, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

    İtalya Serie A ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani'yi renklerine katıyor.

    Keita Balde'yi 30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya satan Lazio, Senegalli futbolcunun yerini Nani ile dolduruyor.

    30 yaşındaki futbolcunun transferi için Valencia ile anlaşan İtalyan ekibi, Nani'nin sabah saatlerinde Roma'ya gelişini twitter hesabından duyurdu.

    Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

    İtalyan basınında Nani'nin 15 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı öne sürüldü.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:59
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