İşte Nani'nin yeni takımı
Adı Türk takımlarıyla anılan Portekizli yıldız Nani, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.
İtalya Serie A ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani'yi renklerine katıyor.
Keita Balde'yi 30 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya satan Lazio, Senegalli futbolcunun yerini Nani ile dolduruyor.
30 yaşındaki futbolcunun transferi için Valencia ile anlaşan İtalyan ekibi, Nani'nin sabah saatlerinde Roma'ya gelişini twitter hesabından duyurdu.
Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.
İtalyan basınında Nani'nin 15 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı öne sürüldü.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
-
Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu
Toplam 1
Yorum
Fb Biz 8- 10 milyon€ gözden çıkarıyoruz adamlar 1.5 milyon € yu fazla buluyorlar borca batarsan böle olur
-
Özat gitti, Bakkal geldi
Toplam 1
Yorum
GÜVEN BU ADAM ŞİMDİ TELEVİZYONLARDA YORUMCULUK YAPAR, O ZEVKİMİZİDE ÖLDÜRECEK
-
Cenk Tosun İngiltere yolcusu
Toplam 14
Yorum
Savas Cenk yaşı ve kalitesi itibariyle avrupalı emsallerinin önünde. Bana göre 30 milyon Euro dan aşağı olmamalı. 12 milyon bence az. iyi düşünmel
İşte Nani'nin yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.