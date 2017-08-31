Isla: Daha iyi olacağız
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, Gençlerbirliği galibiyeti ile takım olarak rahatladıklarını, bundan sonra yükselişe geçeceklerini düşündüğünü söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Takıma, 5-6 oyuncu katıldı. Beraber idman yaptıkça ve birbirimizi tanıdıkça daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
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