Isla: Daha iyi olacağız

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, Gençlerbirliği galibiyeti ile takım olarak rahatladıklarını, bundan sonra yükselişe geçeceklerini düşündüğünü söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Takıma, 5-6 oyuncu katıldı. Beraber idman yaptıkça ve birbirimizi tanıdıkça daha iyiye gideceğiz" diye konuştu.