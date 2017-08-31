Gelecek sezonun ilk transferi
İngiliz The Sun, Fenerbahçe’nin Manchester United ile kontratı seneye bitecek olan Belçikalı orta sahayı ‘bedelsiz’ olarak kadrosuna katmak için şimdiden görüşmelerde bulunduğunu yazdı
Fenerbahçe için İngiltere'den bomba bir transfer iddiası geldi... Ada'nın tabloid gazetelerinden The Sun, sarı-lacivertli kulübün Manchester United'in Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini'yi gelecek sezon kadrosuna bağlamak için şimdiden görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Haberde, Fenerbahçe'nin Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini ile şimdiden anlaşarak, bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamak istediği vurgulandı.
Ocak'ta resmen imzalayabilecek
Kanarya, Fellaini'yi ikna edebilirse tecrübeli orta saha 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyecek. Tarafların anlaşma sağlaması halinde sözleşme 2018'in ocak ayında imzalanabilecek. The Sun, 'FELLABAHÇE' başlığıyla yaptığı yorumda Marouane Fellaini'nin geleceği ile ilgili kararını ocak ayına kadar vereceğini belirtti. Fenerbahçe'nin Belçikalı maestro için girişimlerini sürdürdüğünü ancak ikna etmesi için çok çalışması gerekeceğini kaydetti.
Mou'nun yedek silahı
Jose Mourinho tarafından bu sezon yedek kulübesinde oturtulan Fellaini, 4 maçta sonradan oyuna girerken toplamda 79 dakika şans buldu. Premier Lig'de Leicester City'yi 2-0 yendikleri son maçta 1 gol kaydetti.
Everton'a 32 milyon euro ödedi
Manchester United, 2013 yılında Everton'dan transfer ettiği Fellaini için 32.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 29 yaşındaki oyuncunun şimdiki piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Teknik, zeka ve fizik güç bir arada
Merkez orta saha olarak görev yapan Marouane Fellaini, 1.94'lük boyu ile duran top ve kornerlerde hava toplarında da etkili olabiliyor. Tekniği ve oyun zekasının yanı sıra sahip olduğu fiziksel gücü ekstra avantajı.
Ocak'ta resmen imzalayabilecek
Kanarya, Fellaini'yi ikna edebilirse tecrübeli orta saha 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyecek. Tarafların anlaşma sağlaması halinde sözleşme 2018'in ocak ayında imzalanabilecek. The Sun, 'FELLABAHÇE' başlığıyla yaptığı yorumda Marouane Fellaini'nin geleceği ile ilgili kararını ocak ayına kadar vereceğini belirtti. Fenerbahçe'nin Belçikalı maestro için girişimlerini sürdürdüğünü ancak ikna etmesi için çok çalışması gerekeceğini kaydetti.
Mou'nun yedek silahı
Jose Mourinho tarafından bu sezon yedek kulübesinde oturtulan Fellaini, 4 maçta sonradan oyuna girerken toplamda 79 dakika şans buldu. Premier Lig'de Leicester City'yi 2-0 yendikleri son maçta 1 gol kaydetti.
Everton'a 32 milyon euro ödedi
Manchester United, 2013 yılında Everton'dan transfer ettiği Fellaini için 32.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 29 yaşındaki oyuncunun şimdiki piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Teknik, zeka ve fizik güç bir arada
Merkez orta saha olarak görev yapan Marouane Fellaini, 1.94'lük boyu ile duran top ve kornerlerde hava toplarında da etkili olabiliyor. Tekniği ve oyun zekasının yanı sıra sahip olduğu fiziksel gücü ekstra avantajı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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