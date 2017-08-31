Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Fenerbahçe, transfer gündemindeki isimlerden Hatem Ben Arfa'nın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır.
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır.
Kamuoyuna duyururuz.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:49
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Jasweqe Sevindirici bir haber Türkiye'ye gelmek istemeyen ve paragöz olan bu adamı ben istemiyorum. Zorla güzellik olmaz gelse de faydası dokunmaz.
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 2
Yorum
sporcu çok isabetli olmuş,ikinci RVP vakası yaşamak istemiyoruz..Türkiyeyi demir atılacak son Liman değildir.
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 7
Yorum
sporcu Salih 10 maç ilk 11 de oynarsa geleceğin 10 numarası olur.sadece benim temennimdir.Allah yardımcısı olsun.başarılar Salih UÇAN Utandır bizi.
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