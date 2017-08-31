 Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması! – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!

    Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!

    Fenerbahçe, transfer gündemindeki isimlerden Hatem Ben Arfa'nın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

    Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

    Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır.

    Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır.

    Kamuoyuna duyururuz.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:49
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