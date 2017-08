Engel tanımayız

Faslı yıldız, Fransa’da oynarken de sarı-lacivertli takımı takip ettiğini belirtti. Sezon sonu için iddialı konuşan 31 yaşındaki oyuncu, “F.Bahçe çok büyük kulüp ve buraya heyecan yaşamak için geldim” dedi

Fenerbahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar şampiyonluk konusunda iddialı konuştu. Kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulunan Faslı yıldız, "Takımımız kendini günden güne geliştiriyor. Öğreniyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Sezona şanssız bir başlangıç yaptık ama bunu bir geçiş dönemi olarak değerlendirmeliyiz. Çalışmalarımızın karşılığını, sezon sonunda mutlaka alacağız" dedi. "Bu takıma güveniyorum. İyi bir ekip olacağız" ifadesini kullanan kanat oyuncusu, "Saha içinde her şeyi yapıp şampiyon olacağız. Bunu için önümüzde bir engel yok" diye konuştu.



ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİZ

Teknik direktör Aykut Kocaman'dan da övgüyle bahseden Dirar, "O, F.Bahçe tarihinin en çok gol atmış futbolcusu. Bu da kale önünde bize neler yapacağımız konusunda çok yardım edeceği anlamına gelir. Son vuruşları düzeltmeliyiz. Hocamızdan öğreneceğimiz çok şey var" yorumunu yaptı.



Her Faslı'nın rüyası!

Sarı-lacivertli oyuncu Türkçe öğrenmek istediğini de vurguladı. Dirar, Fas Milli Takımı ile ilgili hedeflerine de değindi ve "Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Tüm Faslıların rüyası bu. Ben de bütün kalbimle bunu istiyorum" şeklinde konuştu.



Heyecan için geldim

Dirar, F.Bahçe'yi Fransa'da oynarken de takip ettiğini sözlerine ekleyip, "Türk Milli Takımı'nı izlerken ağlayan taraftarlar gördüm. F.Bahçe gerçekten üst düzey bir kulüp. Bu havayı ve heyecanı taraftarlarla birlikte tatmak istediğim için geldim" ifadesini kullandı.



Bana ihtiyaç var

Kendisinin takıma çok faydalı olacağını dile getiren Dirar, "Fizik yapım sayesinde yüzde yüzle oynayabiliyorum. Kazanmayı severim ve mücadeleciyim. Hem savunma hem hücum yapan biriyim. Böyle oyunculara her zaman ihtiyaç vardır" diye konuştu.