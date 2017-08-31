 Arfa heyecanı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Arfa heyecanı

    Arfa heyecanı

    FBTV’nin bir taraftarın, “Ben Arfa ile prensipte anlaştık kaçta başlıyor?” tweetini beğenmesi, heyecan yarattı

    Hatem Ben Arfa konusunda bekleyiş sürüyor. PSG'nin sportif direktörü Antero Henrique önceki gün, "Arfa görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek. Başakşehir de ilgileniyor ancak en istekli kulüp F.Bahçe. Hatem görüşmelerden sonra kararını verecek" açıklamasını yapmıştı.

    Bu haberin yankıları sürerken F.Bahçe TV'nin twitter hesabının dün bir taraftarın attığı "Ben Arfa ile prensipte anlaştık kaçta başlıyor?" şeklindeki tweeti beğenmesi sarı-lacivertli taraftarları daha da heyecanlandırdı. PSG'nin gözden çıkardığı 30 yaşındaki yıldıza F.Bahçe'nin 2 milyon euro imza parası ve 3.7 milyon euro garanti ücret önerdiği belirtiliyor.

    Bugün gelişme yaşanabilir
    Fransız basını Aurier'i Tottenham'a, Krychowiak'ı WBA'ya yollamaya hazırlanan PSG'de F.Bahçe'nin gündeminde yer alan Ben Arfa konusunda henüz bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Bu gece yarısına kadar her şeyin olabileceği de ifade edildi. Fransa'da yaz transfer dönemi bugün sona erecek.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:11
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