Abdoulaye Ba, Vallecano’da
Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'de forma giyen Abdoulaye Ba, İspanya 2. Ligi'nden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki Ba'yı Porto'dan sezonu sonuna kadar kiraladığını resmi sitesinden açıkladı. Bu geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da forma giymişti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:04
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