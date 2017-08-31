 Abdoulaye Ba, Vallecano’da – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    , Vallecano’da

    Abdoulaye Ba, Vallecano’da
    Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe'de forma giyen , İspanya 2. Ligi'nden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki Ba'yı Porto'dan sezonu sonuna kadar kiraladığını resmi sitesinden açıkladı. Bu geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da forma giymişti.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:04
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