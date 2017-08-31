60 günde 1 sakat

Fenerbahçe kulüp doktorunun G.Birliği maçı öncesi yaptığı "Omzundan sakat olduğu için 10 gün ila 2 hafta arasında dinlendireceğiz" söyleminin üzerinden 2 gün geçmeden, Robin van Persie'nin Hollanda Milli Takımı idmanına çıkıp adeta şov yapması, "Hani sakattı" eleştirilerini beraberinde getirmişti. F.Bahçe'de gollerinden çok sakatlıklarıyla gündeme gelen "Uçan Hollandalı" 2 yılda 12 kez sakatlanırken, her 60 günde bir hastanenin yolunu tuttu. Van Persie'nin sakatlıkları için Başkan Aziz Yıldırım genel kurul kürsüsünde, "Bize sakat gelmiş, raporları gizlenmiş" açıklaması yapmak zorunda kaldı. Hollandalı, geldiği günden bu yana 122 gün tedavi altında kalırken, 22 maçta süre alamadı. Persie'nin sakatlık yaşadığı bölgeler; omuz, diz, baldır, kasık olarak öne çıkarken, bir kere de grip olduğu için 2 maçta görev yapamadı. Son olarak G.Birliği deplasmanına gitmeyen Hollandalı, takımının İstanbul dışındaki 51 deplasmanın sadece 31'ine giderken, 20'sinde kadroda yer almadı. İstanbul'daki 72 maçın ise 56'sında yani yüzde 77,7'sinde süre aldı.







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Van Persie'nin F.Bahçe'de forma giydiği 87 maçın dökümü:

2015-16; 48 maç, 22 gol, 3 asist,

2016-17; 35 maç,14 gol, 14 asist.

2017-18; 4 maç.

MALİYETİ 104 MİLYON TL

İşte F.Bahçe'nin kalem kalem Van Persie'ye ödediği para: Bonservis: 6.5 milyon Euro, Garanti maaş: 14.7 milyon Euro, Yüzde 15 Stopaj: 2.205 milyon Euro, Maaş maliyeti: 16.9 milyon Euro, Maç başı: 1.74 milyon Euro. Toplam: 25.145 milyon Euro (4.10 TL kur karşılığı 103 milyon 940 bin TL)

DİCK ADVOCAAT: "OYNAMAYA HAZIR"

Van Persie milli takımda sakatlığı ile ilgili sorulan soruya, "Negatif düşüncelerden kaçınıp olaya pozitif bakıyorum. Bu yüzden sakat hissetmiyorum" demişti. Teknik direktörü Advocaat ise, "Omzunda ağrı var. 90 dakika olmasa da oynayabilir dedi.

1 SORU 3 GÖRÜŞ

Van Persie, geldiği günden beri F.Bahçe'nin en çok tartışılan futbolcusu.. Hollandalı futbolcu ile Fenerbahçe Kulübü yollarını ayırmalı mı? Sakatlığı da ayrıca tartışma konusu...







ÖMER ÜRÜNDÜL: "VARLIĞI İLE ZARAR VERİYOR"

Van Persie hakkındaki görüşlerim çok öncesinden belli… Bu konuda defalarca yazdım ve hep aynı şeyi söyledim. Kendisi önemli bir yıldız futbolcudur ancak fizik olarak düşük değil, tükenmiş durumdadır. Ayrıca aldığı çok yüksek ücrete rağmen kendini toparlama mecburiyetini de hissetmiyor. Antrenmanlarda bir gün iyi bir gün kötü performans sergileyip teknik direktörlerin de kafasını karıştırıyor. Kısacası, varlığı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bana göre en doğru iş Hollandalı'nın gitmesi gibi görünüyor. Feyenoord onu çok istiyor. Hollanda ekibi, Fenerbahçe ile oyuncunun bu seneki alacağı konusunda bir anlaşma yaparsa sorun çözülür. Fenerbahçe ekonomik olarak da rahatlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: "BU YOLUN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Hollanda Milli Takımı antrenmanındaki Van Persie'yi gördükten sonra bana göre Gençlerbirliği maçında oynamama nedeni sakatlık değil… Kulüp doktoru sakat olduğuna dair açıklama yapmış olabilir, '10 gün ila 2 hafta dinlendireceğiz' diye süre de vermiş olabilir ama bunlar başka bir doğrunun öğrenilmemesi adına yapılmış olabilir. Ya Hollandalı sakat olduğunu iddia etti, doktorları yanılttı ya da başka bir nedenle oynamak istemedi, kulüp de bu açıklamayı yaptı. Her ikisi de bize bir krizi işaret ediyor… Demek ki aradaki bağlar kopmuş, karşılıklı samimiyet yara almış. Her şey gözler önündeyken hiçbir şey yokmuş gibi hareket edilemez. Geri dönülmez bir yola girildi. Bundan sonrasında kontrat maddeleri konuşacak.







MURAT ÖZBOSTAN: "TARAFTARIN SEVGİSİNİ HAK ETMEDİ"

Van Persie geldiği günden beri Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor. Onunla çalışan Fenerbahçe'nin tüm teknik adamları; sabırla kendisine tahammül etti. Ama onun futbol oynayacağına dair en küçük bir emare yoktu. Birkaç gün önce kulüp doktoru, "Sakat, 10 gün sonra ancak hazır olur" dedikten sonra, çıkıp Hollanda Milli Takım kampında idmanda şov yapıyorsa, bu oyuncuya kim, neden artık inansın? Buradaki bir başka ayrıntı da doktorun yaptığı açıklama… "Sakat mı, değil mi?" En mantıklı çözüm, yolların ayrılması. Ama kapı gibi sözleşme ile bunu yapmak zor olsa gerek. Van Persie, taraftarın sevgisini hak etmiyor. Hiç de etmedi.