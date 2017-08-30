Van Persie'den transfer açıklaması

Robin Van Persie, Feyenoord'un kendisine olan ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu. Hollanda Milli Takımı kampında yer alan RvP, Fox Sport'a verdiği röportajda, "Feyenoord ve Fenerbahçe taraftarlarına karşı yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Söyleyeceğim şeyler yanlış anlaşılabilir" sözlerini kullandı. Gençlerbirliği maçında sakat olduğu gerekçesiyle oynamayan 34 yaşındaki golcü, milli takımın antrenmanında gol şov yaptı.