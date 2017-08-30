Sıkıntı dışarıda

KANARYA'nın Cagliari'ye gönderip kurtulduğu Gregory van der Wiel, Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeninin sahadaki performansı olmadığını belirtti. İmza töreninde konuşan Hollandalı sağ bek, "Son 4 ayda Fenerbahçe'de 1 maça çıktım. Bunun sebebi futbol değildi, futbol dışı olaylardı" diye konuştu. Wiel, kendisine Dani Alves'i örnek aldığını kaydetti.