 Sıkıntı dışarıda – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sıkıntı dışarıda

    Sıkıntı dışarıda
    KANARYA'nın Cagliari'ye gönderip kurtulduğu Gregory van der Wiel, Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeninin sahadaki performansı olmadığını belirtti. İmza töreninde konuşan Hollandalı sağ bek, "Son 4 ayda Fenerbahçe'de 1 maça çıktım. Bunun sebebi futbol değildi, futbol dışı olaylardı" diye konuştu. Wiel, kendisine Dani Alves'i örnek aldığını kaydetti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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