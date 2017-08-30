Salih Uçan, Sion'la anlaştı
Salih Uçan, gelecek sezon için İsviçre yolcusu...
Fenerbahçe, Salih Uçan'ın Sion'a satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Salih Uçan'ın yarın Sion için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:08
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Beşiktaş o isme gelen teklifi geri çevirdi
Toplam 1
Yorum
Bence Ne gerek var ? Sahte Forvet Oynat O bile 9 Gol Dan Fazla yapar bence üste Lens ve babel Forvet oynabilliyor
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Tam 10 milyon Pound!
Toplam 10
Yorum
kuarizma haklısın iyi para ama vagner love 33 cenk tosun 26 yaşında böyle de bir durum var
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Ümit Özat neden gitti?
Toplam 15
Yorum
idiris afiyetler olsun hocam yarasınnnnnnnnnnnnn
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