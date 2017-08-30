 Salih Uçan, Sion'la anlaştı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Salih Uçan, Sion'la anlaştı

    Salih Uçan, Sion'la anlaştı

    Salih Uçan, gelecek sezon için İsviçre yolcusu...

    Fenerbahçe, Salih Uçan'ın Sion'a satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

    Salih Uçan'ın yarın Sion için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salih Uçan, Sion'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.