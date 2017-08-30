Robin’e tam 103 milyon lira!

Geldiğin günden beri istenilen performansı sergileyemeyen Hollandalı yıldız golleri ve oyunundan çok sakatlıklarıyla "haftanın sakatı" seçilen Hollandalı bu sezonda huyundan vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Sezon başladı sakatlıkları çıktı ama Fenerbahçe'de 2 hafta sonra iyileşeceği açıklanan golcünün Hollanda Milli Takımı kampında döktürmesi kafaları karıştırdı. Yönetimin ve kulübün sırtında ciddi bir yük olan Robin van Persie'nin maliyetine bakıldığında ise tablonun daha acı olduğu bir defa daha görüldü.



Her türlü masraf



Bir hafta oynayıp iki hafta yatarak sezonu geçiren RvP'nin yıllık ücreti yaklaşık 5 milyon avro olarak biliniyordu zaten. Ancak ekstraları eklendiğinde sarı-lacivertlilerin cebini deldiği aşikar. Bonservisine 6,5 milyon avro ödenen, senelik garanti ücreti 4,9 milyon avro olan 2,2 stopajı bulunan forvetin şu ana kadar maç başı maliyeti 1,7 milyon avroyu buldu. Bütün kalemler eklendiğinde ise ortaya çıkan rakam 25 milyon avro. TL bazında da 103 milyonluk bir fatura. Ki bunlara ilave olarak 3,1 milyon avroluk bir imza parasının olduğu da belirtiliyor.



Problem nerede?



Robin van Persie'nin Fenerbahçe'de "sakatım" mazereti üretip kaçak güreşmesine rağmen uzun bir aradan sonra çağrıldığı milli takımda döktürmesi teknik sorunu da beraberinde getirdi.