 Robin’e tam 103 milyon lira! – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Robin’e tam 103 milyon lira!

    Robin’e tam 103 milyon lira!

    'nin 'müzmin sakat' futbolcusu 'nin sarı-lacivertli kulüpten kazandığı ücret dikkat çekiyor.

    Geldiğin günden beri istenilen performansı sergileyemeyen Hollandalı yıldız golleri ve oyunundan çok sakatlıklarıyla "haftanın sakatı" seçilen Hollandalı bu sezonda huyundan vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Sezon başladı sakatlıkları çıktı ama 'de 2 hafta sonra iyileşeceği açıklanan golcünün Hollanda Milli Takımı kampında döktürmesi kafaları karıştırdı. Yönetimin ve kulübün sırtında ciddi bir yük olan 'nin maliyetine bakıldığında ise tablonun daha acı olduğu bir defa daha görüldü.

    Her türlü masraf

    Bir hafta oynayıp iki hafta yatarak sezonu geçiren RvP'nin yıllık ücreti yaklaşık 5 milyon avro olarak biliniyordu zaten. Ancak ekstraları eklendiğinde sarı-lacivertlilerin cebini deldiği aşikar. Bonservisine 6,5 milyon avro ödenen, senelik garanti ücreti 4,9 milyon avro olan 2,2 stopajı bulunan forvetin şu ana kadar maç başı maliyeti 1,7 milyon avroyu buldu. Bütün kalemler eklendiğinde ise ortaya çıkan rakam 25 milyon avro. TL bazında da 103 milyonluk bir fatura. Ki bunlara ilave olarak 3,1 milyon avroluk bir imza parasının olduğu da belirtiliyor.

    Problem nerede?

    'nin 'de "sakatım" mazereti üretip kaçak güreşmesine rağmen uzun bir aradan sonra çağrıldığı milli takımda döktürmesi teknik sorunu da beraberinde getirdi.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Robin’e tam 103 milyon lira! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.