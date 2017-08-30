Pas rekortmeni
Sarı-lacivertlilerin yeni stoperi, Zenit’te yüzde 88 pas yüzdesiyle savunmada öne çıktı. Geçen sezon 82 kez pas arası yapıp 146 kez sahipsiz top kazanan Neto, bu kategorilerde de Rus Ligi’nin lideri oldu
Defanstan oyun kurma ve top çıkarma konusunda sıkıntılar çeken Fenerbahçe'ye ilaç olacak gibi görünen Neto, selefi Simon Kjaer'i birçok istatistikte solladı. Pas ortalamasında Kjaer'e 88/75'lik üstünlük sağlayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Danimarkalı mevkidaşına pas arasında 82/43, top kapmada 75/61, sahipsiz top kazanmada ise 123/118'lik bir fark yaptı. Simon Kjaer'in Luis Neto'ya üstünlüğü 71/67 ile ikili mücadelelerden üstün çıkması oldu.
500 BİN EURO'YA KİRALANDI
RUS Sport Express gazetesi Fenerbahçe'nin Neto için 500 bin euro kiralama bedeli ve 3.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle sözleşme imzalattıracağını yazdı. Gazete ayrıca Portekizli oyuncunun sarılacivertlilerren bu yıl 2 milyon euro da maaş alacağını belirtti.
KAYBEDİNCE UYKU TUTMUYOR
Luis Neto, takımı maç kaybedince geceyi uykusuz geçirenlerden! Portekizli stoper bir röportajında, "Yenildiğimiz zaman üzüntümden kahrolurum. Acımın dinmesi için uyumaya çalışırım ama bunu çoğu zaman başaramam. Kafamda pozisyonlar canlanır, sürekli maçı düşünüp dururum. Anlayacağınız felaket bir gece geçiririm" ifadelerini kullanmıştı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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