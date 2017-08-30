Krala dönüş

Sarı-lacivertliler, devreye eski futbolcusu Mateja Kezman’ı soktu. Menajerlik yapan Kezman, Anderlecht’in istediği 10 milyon euro bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor. Belçika basını, görüşmelerin birkaç gün içinde netleşeceğini duyurdu

Robin Van Persie'den umudu kesen Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun yanına bir forvet daha alacak. Napoli'nin Kolombiyalı golcüsü Duvan Zapata ile Chelsea'den Fransız forvet Loic Remy için nabız yoklayan Kanarya, daha önce yüksek maliyetine takılıp alamadığı Lukazs Teodorczyk'la yeniden ilgilenmeye başladı.



SPORTİF DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertliler, bu transfer için devreye şu anda menajerlik yapan eski oyuncusu Mateja Kezman'ı soktu. Belçika basınında yer alan haberde; Fenerbahçe adına bu transferde hareket eden Kezman'ın Anderlecht Sportif Direktörü Herman van Holsbeeck ile görüşme halinde olduğu bilgisi verildi.



YERİNE OYUNCU BİLE ALINDI

Haberde, yüksek maaşı nedeniyle Anderlecht'in iyi bir bedelle satmak istediği 26 yaşındaki Polonyalı forvetin yerine Saint- Etienne'den Robert Beric'in kiralanacağı ifade edilirken, bu transferin, Lukazs Teodorczyk'un Fenerbahçe'ye transferinin önünü açacağı vurgulandı.



'PARA İÇİN GELMEK İSTİYOR'

Haberin ayrıntısında, Likazs Teodorczyk ile Fenerbahçe'nin şu ana kadar görüşmediği ancak Mateja Kezman'ın Anderlecht'in istediği 10 milyon euro'luk bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı yazıldı. 22 golle geçen sezonun Belçika Ligi Gol Kralı olan 'Teo' lakaplı yıldız forvetin, alacağı yüksek ücret nedeniyle Fenerbahçe'den gelen teklife çok sıcak baktığı vurgulandı. Gelişmelerin birkaç gün içerisinde resmileşeceği ve transfer hakkında karar verileceği bildirildi.



59 MAÇTA 36 GOLE KATKI

Anderlecht'İn Dinamo Kiev'den 1 milyon kiralama ve 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Lukas Teodorczyk, Belçika kulübüyle oynadığı 59 resmi maçta 31 gol atıp 5 de asist yaptı. Geçen yıl normal sezonda 20 gol atan, şampiyonluk grubunda ise 2 kez daha fileleri sarsan Teo, Avrupa Ligi'nde 13 maçta 7 gol, Belçika Kupası'nda ise 2 maçta 1 kez ağları havalandırdı. 13 kez Polonya Milli Takımı forması giyip 4 gole imzasını koyan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ligde 5 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırabildi.