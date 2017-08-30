Karavaiev’den itiraf

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Fenerbahçe'den ayrılıp Shakhtar Donetsk'e geri dönen Karavaiev itiraflarda bulundu: "Fenerbahçe'de ilk ayım çok duygusal geçti. Açıkçası şubat ayında düştüm, tam olarak hazır değildim. Bunu Dick Advocaat da görmüştü. Sonrasında Türkiye'de kulüp aradım ama bulamadım."