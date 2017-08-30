 Karavaiev’den itiraf – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Karavaiev’den itiraf

    Karavaiev’den itiraf
    Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Fenerbahçe'den ayrılıp Shakhtar Donetsk'e geri dönen Karavaiev itiraflarda bulundu: "Fenerbahçe'de ilk ayım çok duygusal geçti. Açıkçası şubat ayında düştüm, tam olarak hazır değildim. Bunu Dick Advocaat da görmüştü. Sonrasında Türkiye'de kulüp aradım ama bulamadım."
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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