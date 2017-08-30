Josef ‘izin’ bekliyor
Fenerbahçe, Bromwich’in ödeme şartlarını düzeltmesiyle 11.5 milyon euro’ya Josef’in satışına onay verdi. Sambacı, transferi için kurul kararını bekliyor...
ÇALIŞMA İZNİ ÇIKINCA TAMAM
Transferin önündeki tek engel İngiltere Futbol Federasyonu'nun vereceği çalışma izni. Durumu 'milli takımda oynama' kriterine uymayan 28 yaşındaki sambacı için kurul kararı bekleniyor. Sambacının Premier Lig'de oynamak için gereken diğer kriterlere sahip olduğu ve kısa sürede onayın çıkacağı gelen bilgiler arasında.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:33
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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