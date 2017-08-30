Josef ‘izin’ bekliyor

Fenerbahçe, Bromwich’in ödeme şartlarını düzeltmesiyle 11.5 milyon euro’ya Josef’in satışına onay verdi. Sambacı, transferi için kurul kararını bekliyor...

Fenerbahçe ile West Bromwich Albion arasındaki Josef de Souza pazarlıkları mutlu sonla bitti. Premier Lig ekibi, teklifini 11 milyon euro'dan 11.5 milyon euro'ya yükseltip 2 yıllık ödeme planını Fenerbahçe'nin istediği gibi revize edince taraflar el sıkıştı. Josef bu gelişmeden sonra Premier Lig'te oynama hayaline iyice yaklaştı.



ÇALIŞMA İZNİ ÇIKINCA TAMAM

Transferin önündeki tek engel İngiltere Futbol Federasyonu'nun vereceği çalışma izni. Durumu 'milli takımda oynama' kriterine uymayan 28 yaşındaki sambacı için kurul kararı bekleniyor. Sambacının Premier Lig'de oynamak için gereken diğer kriterlere sahip olduğu ve kısa sürede onayın çıkacağı gelen bilgiler arasında.