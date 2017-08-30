 İşte Fener’in Zapata teklifi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İşte Fener’in Zapata teklifi

    İşte Fener’in Zapata teklifi
    İtalyan basını, F.Bahçe'nin için Napoli'ye yaptığı teklifi deşifre etti. Sarı lacivertlilerin yıllık 2.5 milyon euro'dan yaptığı teklifte, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Napoli'nin bonservisine 25 milyon euro talep ettiği Kolombiyalı golcüye Marsilya'nın da kanca atıp 16 milyon euro'luk teklif sunduğu yazılırken, "Daha somut adımlar atan kulüp Sampdoria. İngilizler Zapata'ya karşılık 20 milyon euro'ya yakın bir öneri getirdi" ifadeleri yer aldı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:36
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