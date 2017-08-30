 Gomez’in menajeri çılgına döndü! – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Gomez’in menajeri çılgına döndü!

    Gomez’in menajeri çılgına döndü!
    F.Bahçe'nin 'den vazgeçip Neto'yu alması, Paraguaylı stoperin menajeri Augusto Paraja'yı çılgına çevirdi. Transferin gerçekleşmesi için sarı-lacivertli kulüpten aşırı isteklerde bulunduğu belirlenen Paraja, "Fenerbahçe, Gustavo'ya ödenecek ücretle ilgili olarak masadaki kartları değiştirdi. Başlangıçta kabul ettiğimiz rakam, tüm vergilerden sonra netleşti. Sonra bize bu bedeli ödemeyeceklerini söylediler. Mali koşulların değişmesi ile irademiz değişti" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:34
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