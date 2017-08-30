Giuliano: Mutlu ve heyecanlıyım

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası grup elemelerinde Ekvador ile oynayacağı maç öncesinde O Globo'ya konuştu.

Sambacı, F.Bahçe ve Türk futbolu hakkında, "Kariyerim için iyi bir karar verdiğimi umuyorum. Gördüğüm kadarıyla, rekabet ve futbolun fiziksel gücünün daha fazla olduğu bir lige geldim. Rusya Ligi'nden daha iyi bir teknik seviyeye sahip bir lig. Sadece iki haftadır kulüpteydim. Mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.