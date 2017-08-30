 Fenerbahçe'yi yıkan transfer! – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'yi yıkan transfer!

    Fenerbahçe'yi yıkan transfer!

    Fenerbahçeli Josef'e de teklif yapan West Bromwich, PSG'nin ön liberosu Krychowiak'ı kadrosuna kattı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, PSG'de forma giyen Polonyalı futbolcu Grzegorz Krychowiak'ı renklerine bağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Krychowiak'ın bir yıllığına PSG'den kiralandığı bildirildi. Polonyalı defansif orta saha oyuncusu, PSG'de geçen sezon 19 maçta forma şansı bulmuştu.
    West Bromwich Albion, Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'ya teklif yollamış ancak Sarı Lacivertli yönetim reddetmişti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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