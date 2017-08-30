'Fella'bahçe
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Marouane Fellaini için transfer görüşmelerine başladığını yazdı.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Manchester United'da forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Marouane Fellaini için Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğunu yazdı.
"Fellabahçe" başlığıyla yayınlanan habede The Sun, sarı lacivertli ekibin Fellaini'yi bonservis bedeli olmadan transfer edebilmek için harekete geçtiği belirtildi.
Habere göre, sarı lacivertli kulübün yönetimi, Fellaini'yi transfere ikna edebilirse, Belçikalı yıldız oyuncu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.
Eğer anlaşma sağlanabilirse sözleşme Ocak 2018'de imzalanabilecek.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:37
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Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi
Toplam 8
Yorum
savaş Adam kalite Ama şenol hoca oynatmıyor.Bu para verilirse satılsın.
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Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi
Toplam 8
Yorum
HAHAHA 10 MU BU VASIFSIZ MI HAHAHAHAAH
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İşi bitiren adam!
Toplam 26
Yorum
kopuz o kadar adama verilen yıllık ücretleri yazmıyorsunuz =)
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