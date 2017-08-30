 'Fella'bahçe – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'Fella'bahçe

    'Fella'bahçe

    İngiliz basını, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Marouane Fellaini için transfer görüşmelerine başladığını yazdı.

    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Manchester United'da forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Marouane Fellaini için Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğunu yazdı.

    "Fellabahçe" başlığıyla yayınlanan habede The Sun, sarı lacivertli ekibin Fellaini'yi bonservis bedeli olmadan transfer edebilmek için harekete geçtiği belirtildi.

    Habere göre, sarı lacivertli kulübün yönetimi, Fellaini'yi transfere ikna edebilirse, Belçikalı yıldız oyuncu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

    Eğer anlaşma sağlanabilirse sözleşme Ocak 2018'de imzalanabilecek.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:37
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