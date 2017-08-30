“F.Bahçe için NBA'i reddettim”
Fenerbahçe Doğuş’un yıldız basketbolcusu Nicolo Melli, sarı-lacivertlilere gelmek için NBA’den gelen büyük teklifleri geri çevirdiğini açıkladı.
26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic'in kendisini çok istediğini belirtti. Yıldız basketbolcu, uyum sorununu atlatmak için vatandaşı Luigi Datome'nın kendisine yardımcı olacağını söyledi.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:54
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Dönüm noktası Östersunds
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy tudor sabırından dolayı kazandı kocaman gibi terslemedi kimseyi soruları cevapsız bırakmadı mükaafatını alıyor şimdi de arkanadayız tudor
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"Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum"
Toplam 2
Yorum
caner abi sen Türkçe öğrenme git top oyna kanat oynuyor daha atak bindirmesi-depar yok, alın bunu sağ beke........ LENS ayarında kanat istiyoruz.
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Pas rekortmeni
Toplam 8
Yorum
kaleci berke özer fenere alınmalı..
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