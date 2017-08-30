 Emenike’den yine hayır yok – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’den yine hayır yok

    Emenike’den yine hayır yok
    , yeni takımı Olympiakos'ta da başa bela oldu! Yunan ekibinin oynadığı 6 resmi maçın sadece birinde 2 dakika forma giyen Nijeryalı oyuncu, temmuz ayı ortasından beri sakat ve ne zaman sahalara döneceği de muamma. Yunan ekibinin taraftarlarının yerine oyuncu alınmasını istediği Emenike, Şampiyonlar Ligi maçlarına yetişmeye çalıştığını söyledi.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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