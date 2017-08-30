Dost acı söyler

Nicolas Anelka, eski takımı Fenerbahçe’yi değerlendirdi, “İşimiz hiç kolay değil. Şampiyonluk şansımız zor. Kalitemiz var ama takım olarak oynamalıyız” dedi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'dan çarpıcı tespitler... Sarı-lacivertlilerin Vardar ile oynadığı Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için İstanbul'a gelen Anelka'nın, takımla ilgili öne çıkan sözleri şunlar: "F.Bahçe zor zamanlar geçiriyor. Biraz mücadele etmemiz gerek. Yeni transferlere ihtiyacı var. Persie bence çok iyi bir oyuncu ama onu anlamanız gerek. Ozan Tufan'ın da desteğe ihtiyacı var."



"Şampiyonluk şansımız zor. Beşiktaş iyi görünüyor. Başakşehir de... G.Saray, Gomis ile Belhanda'yı aldı ve iyi gidiyorlar. Türkiye güzel bir ülke. Futbolu da çok iyi. 10 yıl önce buraya geldiğimde 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' diyordu. Buraya gelerek doğru bir seçim yaptığımı görüyorum. Hayatım boyunca da F.Bahçe taraftarı olacağım."