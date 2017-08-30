Dost acı söyler
Nicolas Anelka, eski takımı Fenerbahçe’yi değerlendirdi, “İşimiz hiç kolay değil. Şampiyonluk şansımız zor. Kalitemiz var ama takım olarak oynamalıyız” dedi
"Şampiyonluk şansımız zor. Beşiktaş iyi görünüyor. Başakşehir de... G.Saray, Gomis ile Belhanda'yı aldı ve iyi gidiyorlar. Türkiye güzel bir ülke. Futbolu da çok iyi. 10 yıl önce buraya geldiğimde 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' diyordu. Buraya gelerek doğru bir seçim yaptığımı görüyorum. Hayatım boyunca da F.Bahçe taraftarı olacağım."
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:13
-
Krala dönüş
Toplam 1
Yorum
Vasıfsız Bu adam sıradan bir forvet gibi boşa para saçmak olur bize oyunu okuyabilen ve topu ilerde tutabilen bir forvet lazîm
-
İşi bitiren adam!
Toplam 1
Yorum
hahahahaha hep birlikte elele ağlamaya devam edin :))
-
F.Bahçe gururla sunar
Toplam 5
Yorum
Aykut Saat 3 ve haber 30 dk evvel yayınlandı umarım gerçekleşir
Dost acı söyler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.