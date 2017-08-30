De Souza'nın transferi çıkmaza girdi
Fenerbahçeli Josef de Souza'nın transfer olması beklenen West Bromwich Albion, önceliği PSG'li Grzegorz Krychowiak'a verdi.
Fenerbahçe'de Josef de Souza ile ilgilenen İngiltere'nin West Bromwich Albion ekibi Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçmek üzere.
Telegraph gazetesinin haberine göre PSG'de oynayan Grzegorz Krychowiak'ı gündemine alan WBA, Polonyalı oyuncunun hem Avrupa pasaportu taşıması hem de kalite ve tecrübe olarak Josef'in önünde olması nedeniyle bu transfere yöneldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Tony Pulis'in bu transfer için oldukça istekli olduğu öğrenilirken, yaşanan bu gelişme sonrasında Josef transferinin 2. plana atıldığı bilgisi verildi.
Polonyalı oyuncu Grzegorz Krychowiak, PSG'ye Sevilla'dan transfer edilmiş ve yaklaşık 34 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:40
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De Souza'nın transferi çıkmaza girdi
Toplam 4
Yorum
ski ski premier ligde oynaması için hiç bir kritere sahip olmayan adamı sırf fener transfer yapsın diye yalan haber yapıyorsunuz.
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Sıkıntı dışarıda
Toplam 1
Yorum
mustafa bu adamda iş Ahlakı denen şey yok daha çok şey yok ama sansür var anladınız siz
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Beck'in yerine Gary Medel
Toplam 2
Yorum
kartalcan senol hoca medel sag bek de oynar hic düsünme bu hafta koy bak gör öndeki q7 de nasil rahatlayacak. Beck ayagina hakim degil pas oyunu olmuy
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