De Souza'nın transferi çıkmaza girdi

Fenerbahçe'de Josef de Souza ile ilgilenen İngiltere'nin West Bromwich Albion ekibi Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçmek üzere.

Telegraph gazetesinin haberine göre PSG'de oynayan Grzegorz Krychowiak'ı gündemine alan WBA, Polonyalı oyuncunun hem Avrupa pasaportu taşıması hem de kalite ve tecrübe olarak Josef'in önünde olması nedeniyle bu transfere yöneldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Tony Pulis'in bu transfer için oldukça istekli olduğu öğrenilirken, yaşanan bu gelişme sonrasında Josef transferinin 2. plana atıldığı bilgisi verildi.

Polonyalı oyuncu Grzegorz Krychowiak, PSG'ye Sevilla'dan transfer edilmiş ve yaklaşık 34 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.