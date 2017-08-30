 Başakşehir için topbaşı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Başakşehir için topbaşı

    Başakşehir için topbaşı
    Gençlerirliği maçının ardından 2 gün izin yapan F.Bahçe, bugün topbaşı yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 4. haftada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak. Kanarya, sakat Fernandao ve Mehmet Ekici ile birlikte milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun çalışacak.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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