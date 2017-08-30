Başakşehir için topbaşı

Gençlerirliği maçının ardından 2 gün izin yapan F.Bahçe, bugün topbaşı yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 4. haftada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak. Kanarya, sakat Fernandao ve Mehmet Ekici ile birlikte milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun çalışacak.