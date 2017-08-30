Alex de Souza, Acun'u reddetti
Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini geri çevirdi...
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan fakat takımdan ayrılırken "Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandi" açıklaması yaparak tüm Fenerbahçelilerin gönlünü kazanan Alex de Souza, Acun Ilıcalı'yı reddetti.
İddiaya göre Acun Ilıcalı, Brezilyalıların yarışacağı 'Survivor' için Fenerbahçe'nin efsane ismine teklif götürdü. Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncusu ise teklifi teşekkürlerini ileterek reddetti. Alex'in ülkesinde bir programda yorumculuk yapacağı belirtiliyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:12
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Krala dönüş
Toplam 1
Yorum
Vasıfsız Bu adam sıradan bir forvet gibi boşa para saçmak olur bize oyunu okuyabilen ve topu ilerde tutabilen bir forvet lazîm
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İşi bitiren adam!
Toplam 1
Yorum
hahahahaha hep birlikte elele ağlamaya devam edin :))
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F.Bahçe gururla sunar
Toplam 5
Yorum
Aykut Saat 3 ve haber 30 dk evvel yayınlandı umarım gerçekleşir
Alex de Souza, Acun'u reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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