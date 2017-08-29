 Vincent Aboubakar operasyonu – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Vincent operasyonu

    Vincent <a href="/index/aboubakar?id=666e651c-456e-427f-ac82-e51770a4e8ad" class="" rel="tag">Aboubakar</a> operasyonu

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yılın bombası için girişimlerine hız verdi.

    Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie'nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent 'ın peşini bırakmıyor. Milliyet'in haberine göre Başkan Aziz Yıldırım'ın, Porto'ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.

    Vincent 'ın takıma büyük güç katacağını düşünen Yıldırım'ın, Portekiz ekibiyle görüşmelere devam ettiği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin şu an için zayıf olduğu ifade edildi.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
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