Vincent Aboubakar operasyonu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yılın bombası için girişimlerine hız verdi.
Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie'nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın peşini bırakmıyor. Milliyet'in haberine göre Başkan Aziz Yıldırım'ın, Porto'ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.
Vincent Aboubakar'ın takıma büyük güç katacağını düşünen Yıldırım'ın, Portekiz ekibiyle görüşmelere devam ettiği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin şu an için zayıf olduğu ifade edildi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:25
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Beşiktaş'ta bütçe eksiye geçti!
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL SİZDE GÖRECEKSİNİZ BEŞİKTAŞ TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK BU SENE YİNE ŞAMPİYONUZ KİMSE UMUTLANMASIN BOŞ YERE
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 32
Yorum
espanyol feguli iyileşip arda gelirse belhanda ve gomisin etkinliğinin artacağını takımın daha olgun oynayacağını duşunuyorum
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 8
Yorum
ferhat ya bu iş bu kadar zormu.bız taraftar olarak görüyoruz stoper sol bek iki yönlü orta saha forvet sag acık lazım aykutla baskan göremıyomu
Vincent Aboubakar operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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