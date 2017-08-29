Van Persie geleceği hakkında konuştu
Hollanda Milli Takımı'na seçilen Robin Van Persie, geleceği hakkında açıklama yaptı.
Hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendiren Hollandalı golcü; Şu an Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Feyenoord ve Fenerbahçe taraftarlarına karşı yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Söyleyeceğim şeyler yanlış anlaşılabilir. Her İki kulübe de saygım var. Geçmişimin Feyenoord'da olduğunu herkes bilir ancak şimdi Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Medya bu dönemleri seviyor." şeklinde konuştu.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:15
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 12
Yorum
10ur neden alınacak ve kimi kesecek merak ediyorum? barca'da oynamayan bizde nasıl oynayacak? sorular, sorular, sorular.. Asamoah alınsa kafi!
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Asamoah yola çıktı
Toplam 1
Yorum
GS hadi aslanim gel
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 12
Yorum
GS ardayi severim ama selcukle bir arada takimi karistirmaya baslarlar,en azindan selcuk gitsin ve oyle gelsin
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