 Van Persie geleceği hakkında konuştu – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    geleceği hakkında konuştu

    Van Persie geleceği hakkında konuştu

    Hollanda Milli Takımı'na seçilen Robin , geleceği hakkında açıklama yaptı.

    Hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendiren Hollandalı golcü; Şu an Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Feyenoord ve Fenerbahçe taraftarlarına karşı yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Söyleyeceğim şeyler yanlış anlaşılabilir. Her İki kulübe de saygım var. Geçmişimin Feyenoord'da olduğunu herkes bilir ancak şimdi Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Medya bu dönemleri seviyor." şeklinde konuştu.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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