Van Persie geleceği hakkında konuştu

Hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendiren Hollandalı golcü; Şu an Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Feyenoord ve Fenerbahçe taraftarlarına karşı yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Söyleyeceğim şeyler yanlış anlaşılabilir. Her İki kulübe de saygım var. Geçmişimin Feyenoord'da olduğunu herkes bilir ancak şimdi Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Medya bu dönemleri seviyor." şeklinde konuştu.