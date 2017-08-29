Tek sorun vade!
Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibinin 11 milyon euro’luk teklifini reddetmediği, anlaşmazlığın ödeme planında olduğu öğrenildi. İngilizler parayı 2 yıla yaymayı istiyor, Fener kısa vade istiyor; görüşmeler sürüyor.
FENER OYUNA GELMİYOR
Ancak görüşmeler sürüyor. Taraflar, vade konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor. West Bromwich Albion'un, Fenerbahçe'nin FFP kıskacında olmasını koz olarak kullanıp vadeyi uzatmak istediği, sarılacivertlilerin ise bu oyuna gelmeyerek tok satıcıyı oynadığı bildirildi.
Yaşanan süreçte ise kozlar Fenerbahçe'nin elinde. Zira İngiltere'de transfer 31 Ağustos'ta bitiyor ve zaman iyice daraldı. Ada ekibinin daha iyi şartlarda Josef ayarında bir futbolcuyu renklerine katması, transfer pazarının yükselmesi nedeniyle neredeyse imkansız. Bunu West Bromwich'in menajeri Tony Pulis de itiraf etti.
MORALİ ÇOK BOZUK
Pulis, Josef konusunda yerel basına yaptığı açıklamada, "Şu an en büyük problemimiz İngiliz transfer piyasasının çok pahalı ve çok zor hale gelmesi. Bu nedenle ülke dışından oyuncular getirmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Biz sıkışıksak onlar bizden daha sıkışık. Josef sıradan bir futbolcu değil. " diyerek taviz vermiyor. Premier Lig'e transferi şimdilik gerçekleşmeyen Josef'in moralinin çok bozuk olduğu öğrenilirken, oyuncunun hayalinin gerçekleşmesi için tarafların anlaşmasını dört gözle beklediği belirtiliyor.
TRANSFER PORTEKİZ PASAPORTU İLE DEĞİL
Josef de Souza'nın Portekiz pasaportu olduğu, AB Serbest Dolaşım Anlaşması kriterlerince İngiltere'ye kolayca transfer olabileceği ileri sürülmüştü. Ancak bu bilgi doğru çıkmadı. Fenerbahçeli yetkililer, Josef'in iddia edildiği gibi Portekiz pasaportunun olmadığını söylediler. Transferi "milli takımda oynama" kriterlerine uymayan sambacının buna rağmen Ada'ya transferinde bir engel bulunmuyor. Çünkü İngiltere'ye transferde tek şart "millilik" değil. Futbolcunun takımında maç oynama sayısı, aldığı ücret, bonservis bedeli gibi bazı kriterler de önemli. Josef De Souza'nın durumu bunlara uyuyor.
Emre BOL
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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