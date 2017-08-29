 Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı

    Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı

    PSG Sportif Direktörü Antreo Henrique, Fenerbahçe'yi açıkladı.

    "Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek"

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:57
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