Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
PSG Sportif Direktörü Antreo Henrique, Fenerbahçe'yi açıkladı.
"Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek"
Ayrıntılar geliyor...
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:57
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Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
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Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
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