 Soldado’nun kredisi bol – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Soldado’nun kredisi bol

    Soldado’nun kredisi bol

    G.Birliği maçında ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika görev yapan , yine golle tanışamadı.

    Sarı-lacivertli formayla toplam 4 maçta görev alıp 177 dakika sahada kalan İspanyol forvetin kredisi ise bol. Zira Aykut Kocaman, 32 yaşındaki golcüye güveniyor. Hareketli futbol yapısı, sürekli pozisyon kovalayan futbol anlayışı ve arzusu, kendisine bolca kredi sağlıyor.

    'GOLLERİM GELECEK'
    Soldado, "Şu an bir uyum süreci yaşıyorum. Bunu atlatınca gollerim gelecektir" dedi. Gençlerbirliği karşısında 19 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, kaleci Volkan'dan (21) daha az meşin yuvarlakla temas kurdu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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