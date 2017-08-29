Sakat sakat oynayacak
Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 15 gün kadar uzak kalacak olan Robin van Persie, Hollanda'nın Fransa ve Bulgaristan'la oynayacağı karşılaşmalarda forma giyebilecğeini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda sakat bir şekilde oynayabileceği şeklinde bir açıklama yaptı.
Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Dick Advocaat'ın yaklaşık 2 senenin ardından tekrar milli takıma davet ettiği Van Persie, sakat olmasına rağmen kadrodan çıkartılmazken, yıldız isim sakatlığına rağmen oynayabileceğini dile getirdi ve şunları söyledi:
"Sakatlığımla ilgili konuşmak istemiyorum. Milli takımda olduğum için mutluyum. Olaylara negatif değil pozitif bakmaya çalışıyorum. Bu yüzden kendimi sakat hissetmiyorum ve mutluyum."
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 1
Yorum
fb lı sen ıyı bır oyuncusun ama dıkısler tutmadı eger buraya geldın zaman sakatım dersen sen olacakları bır dusun persıe bızım formamız kutsaldır
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Asamoah yola çıktı
Toplam 6
Yorum
galaktikos yürüyerek gelicek galiba 2 haftada bunu bekleriz :D
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Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Resul61 Dortmund gibi gençlerin parladığı bir kulüpte kendini gösteremeyip celta vigoya gitmek.Bundan ümidimi kestim ben açıkcası.
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