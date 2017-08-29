Neto'dan sonra o isim de bitti
Savunmacı sorununu çözen Fenerbahçe, Ben Arfa için atağa kalktı.
Transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğü belirtildi. Paris kulübüne yakınlığıyla biline Paris United'de yer alan habere göre Ben Arfa alacak krizini hallettiğini ve Nice ile anlaşamayan yıldızın sarı lacivertli kulübe gideceğini yazdı.
Ayrıca haberde Ben Arfa için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi. 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceği ve sözleşme imzalamaya sıcak olduğu belirtildi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:10
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 12
Yorum
10ur neden alınacak ve kimi kesecek merak ediyorum? barca'da oynamayan bizde nasıl oynayacak? sorular, sorular, sorular.. Asamoah alınsa kafi!
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Asamoah yola çıktı
Toplam 1
Yorum
GS hadi aslanim gel
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 12
Yorum
GS ardayi severim ama selcukle bir arada takimi karistirmaya baslarlar,en azindan selcuk gitsin ve oyle gelsin
Neto'dan sonra o isim de bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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