 Neto'dan sonra o isim de bitti – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Neto'dan sonra o isim de bitti

    Neto'dan sonra o isim de bitti

    Savunmacı sorununu çözen Fenerbahçe, için atağa kalktı.

    Transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan 'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğü belirtildi. Paris kulübüne yakınlığıyla biline Paris United'de yer alan habere göre Ben Arfa alacak krizini hallettiğini ve Nice ile anlaşamayan yıldızın sarı lacivertli kulübe gideceğini yazdı.

    Ayrıca haberde Ben Arfa için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi. 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceği ve sözleşme imzalamaya sıcak olduğu belirtildi.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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