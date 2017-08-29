Neto sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto sağlık kontrolünden geçirildi.
Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı.
Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de yapıldı.
Dün gece İstanbul'a gelen Luis Neto sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Neto'yu sarı lacivertli renklere bağlayan İmzanın bugün atılması bekliyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:07
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 3
Yorum
reis sana katılıyorum bızım formamız ve armamız kutsaldır ey yonetım uyuma gonder bu adamı elımızden bır kaza cıkmadan bızı isteyemenı bız istem
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 3
Yorum
FB bir daha gelmesin.bu adam bitik ya da bilerek kötü oynuyor gitmek için.ne yaptıgı belli değil.
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Neto Fener'de!
Toplam 38
Yorum
egeli arkadaslar sabredelim takımımıza destek olalım eleştirmek kolay ama futbol kolay bir oyun değil ben inanıyorum butakım gümbür gümbür gelecek
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