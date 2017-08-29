 Neto sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Neto sağlık kontrolünden geçti

    Neto sağlık kontrolünden geçti

    Fenerbahçe'nin transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi.

    Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı.

    Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de yapıldı.

    Dün gece İstanbul'a gelen sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Neto'yu sarı lacivertli renklere bağlayan İmzanın bugün atılması bekliyor.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:07
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