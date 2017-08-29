Neto sağlık kontrolünden geçti

Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı.

Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de yapıldı.



Dün gece İstanbul'a gelen Luis Neto sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Neto'yu sarı lacivertli renklere bağlayan İmzanın bugün atılması bekliyor.