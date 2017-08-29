 Menajerinden F.Bahçe açıklaması – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Menajerinden F.Bahçe açıklaması

    Menajerinden F.Bahçe açıklaması

    İtalyan devi AC Milan'da forma giyen Paraguaylı defans oyuncusu Gustavo Gomez'in menajeri Augusto Paraja, Fenerbahçe'yle transfer konusunda neden anlaşmaya varamadıklarını açıkladı.

    Sarı lacivertlilerin Neto transferi öncesinde listesindeki ilk sırada bulunan Gustavo Gomez'in menajeri Augusto Paraja, Sky Sports'a verdiği özel röportajda Fenerbahçe ile neden anlaşamadıklarını açıkladı.

    Fenerbahçe ile anlaşma noktasına vardıklarını fakat sarı lacivertli kulübün son anda transfer planını değiştirdiğini söyleyen Paraja şu ifadeleri kullandı:

    "Milan ve Fenerbahçe transfer konusunda anlaşma sağlamıştı ama Fenerbahçe son anda şartlarını değiştirdi. Ödeme planında değişiklik yapmak istediler. Peşin ödeme için anlaşmıştık ama farklı bir yol izlemek istediler, bu nedenle transfer gerçekleşmedi."

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:22
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