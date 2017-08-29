Menajerinden F.Bahçe açıklaması

Sarı lacivertlilerin Neto transferi öncesinde listesindeki ilk sırada bulunan Gustavo Gomez'in menajeri Augusto Paraja, Sky Sports'a verdiği özel röportajda Fenerbahçe ile neden anlaşamadıklarını açıkladı.

Fenerbahçe ile anlaşma noktasına vardıklarını fakat sarı lacivertli kulübün son anda transfer planını değiştirdiğini söyleyen Paraja şu ifadeleri kullandı:

"Milan ve Fenerbahçe transfer konusunda anlaşma sağlamıştı ama Fenerbahçe son anda şartlarını değiştirdi. Ödeme planında değişiklik yapmak istediler. Peşin ödeme için anlaşmıştık ama farklı bir yol izlemek istediler, bu nedenle transfer gerçekleşmedi."

