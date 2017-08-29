Menajerinden F.Bahçe açıklaması
İtalyan devi AC Milan'da forma giyen Paraguaylı defans oyuncusu Gustavo Gomez'in menajeri Augusto Paraja, Fenerbahçe'yle transfer konusunda neden anlaşmaya varamadıklarını açıkladı.
Sarı lacivertlilerin Neto transferi öncesinde listesindeki ilk sırada bulunan Gustavo Gomez'in menajeri Augusto Paraja, Sky Sports'a verdiği özel röportajda Fenerbahçe ile neden anlaşamadıklarını açıkladı.
Fenerbahçe ile anlaşma noktasına vardıklarını fakat sarı lacivertli kulübün son anda transfer planını değiştirdiğini söyleyen Paraja şu ifadeleri kullandı:
"Milan ve Fenerbahçe transfer konusunda anlaşma sağlamıştı ama Fenerbahçe son anda şartlarını değiştirdi. Ödeme planında değişiklik yapmak istediler. Peşin ödeme için anlaşmıştık ama farklı bir yol izlemek istediler, bu nedenle transfer gerçekleşmedi."
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:22
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Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
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Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
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