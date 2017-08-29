Kocaman'dan eleştirilere cevap

"Ben göreve geleli henüz iki ay oldu ama geçen 4 yılda yapılan her şeyin hesabını bana sormaya kalkıyorlar"

"Biz eksiklerimizin farkındayız ve bunu düzelteceğiz. Şampiyon olduğumuzda bizi aşağılayanlar ne diyecek acaba"

Üst üste gelen puan kayıpları ve Avrupa Ligi'ne vedayla sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetle nefeslendi. Tecrübeli çalıştırıcı 3 puanın verdiği rahatlıkla, aşağılama ve hakaret içeren yorumları dinlemese de kendisinin kulağına geldiğini ifade edip, "Bunları duydukça kendi kendime 'Kime ne yaptım anlamıyorum' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SADECE İKİ AYDIR BU GÖREVDEYİM

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular üzerine yönlendirilen, kin ve nefreti anlayamadığını belirten Kocaman, "Herkes eleştiri yapabilir, yorumda bulunabilir. Ama bunun bir temeli, altyapısı olmalı. Ben 4 yıldır Fenerbahçe'de değildim. 4 yıldır burada yapılan her şeyin hesabını bana sormaya kalkıyorlar. Göreve geleli henüz 2 ay olmasına rağmen" diye konuştu.

AŞAĞILIKÇA SÖZLER EDENLER...

Fenerbahçe futbol takımının düzeleceğine inandığını belirten tecrübeli teknik adam, "Eksiklerin biz de farkındayız. Kapatmak için çok çalışıyoruz. Ama bu takım 2 ay oldu kurulalı. Ben istenen seviyeye geleceklerine inanıyorum. Şampiyon da olacağız. O zaman bize aşağılıkça sözler eden yorumcular ne yapacak merak ediyorum" ifadelerini kullandı.