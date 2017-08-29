F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi

F.Bahçe, Josef de Souza'nın Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ile anlaşma sağlamasının ardından orta sahada fark yaratacak isimlerin peşine düştü.



Transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğü belirtildi. Paris kulübüne yakınlığıyla biline Paris United'de yer alan habere göre Ben Arfa alacak krizini hallettiğini ve Nice ile anlaşamayan yıldızın sarı lacivertli kulübe gideceğini yazdı.



Ayrıca haberde Ben Arfa için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi. 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceği ve sözleşme imzalamaya sıcak olduğu belirtildi.



ORTA SAHAYA BİR İSİM DAHA

Ben Arfa'nın ardından Shaktar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Fred'i de listesine aldı.



Ukrayna kulübünün, oyuncu için 8 milyon avro bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Fred, 2015 yılında Brezilya milli takımında Amerika Kupası'nda yasaklı madde kullandığı tespit edilmişti.



Fenerbahçe'nin Shaktar Donetsk ile oynadığı şampiyonlar ligi eleme maçında Fred'in bu durumundan dolayı oynamasına itiraz etmişti. Fenerbahçe maçında oynayan Fred daha sonra dopingden ceza almıştı.