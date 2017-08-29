F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi

Savunmacı sorununu çözen ve Josef de Souza'nın Premier Lig ekibiyle anlaşmasının ardından Fenerbahçe, Ben Arfa ve Fred için atağa kalktı.
F.Bahçe, Josef de Souza'nın Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ile anlaşma sağlamasının ardından orta sahada fark yaratacak isimlerin peşine düştü.
Transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğü belirtildi. Paris kulübüne yakınlığıyla biline Paris United'de yer alan habere göre Ben Arfa alacak krizini hallettiğini ve Nice ile anlaşamayan yıldızın sarı lacivertli kulübe gideceğini yazdı.
Ayrıca haberde Ben Arfa için Başakşehir'in de devrede olduğu belirtildi. 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceği ve sözleşme imzalamaya sıcak olduğu belirtildi.
ORTA SAHAYA BİR İSİM DAHA
Ben Arfa'nın ardından Shaktar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Fred'i de listesine aldı.
Ukrayna kulübünün, oyuncu için 8 milyon avro bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Fred, 2015 yılında Brezilya milli takımında Amerika Kupası'nda yasaklı madde kullandığı tespit edilmişti.
Fenerbahçe'nin Shaktar Donetsk ile oynadığı şampiyonlar ligi eleme maçında Fred'in bu durumundan dolayı oynamasına itiraz etmişti. Fenerbahçe maçında oynayan Fred daha sonra dopingden ceza almıştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:57
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Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
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Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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