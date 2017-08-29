F.Bahçe'de son çare Webo

Forvet arayışlarını hızlandıran F.Bahçe, Aboubakar'dan olumlu sonuç almaması halinde Pierre Webo ile masaya oturacağı iddia edildi.

Şimdiye kadar Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni, Eljif Elmas, Isla, Soldado, Giuliano'yu kadrosuna katan ve son olarak Kjaer'in boşluğunu Neto ile dolduran sarı lacivertlilerde gözler forvet hattına çevrildi.





Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve çalışmalarına şuan İspanya'da sürdüren Pierre Webo geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda '' Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isterim, benim için mükemmel olur. Sürekli antrenman yapıyorum. Hazır haldeyim'' ifadelerini kullanmıştı.



Tecrübeli golcü ''Şu an Fenerbahçe'den gelen bir bildirim yok. Ama umarım olur. Takıma büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hafta içerisinde bir görüşme olur mu bilmem ama olmasını umuyorum'' demişti.



Ankara'daki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyen Pierre Webo, Fenerbahçe cephesinden haber bekliyor. İlk olarak rotayı Porto'dan forma giyen Aboubakar'a çeviren yönetim, transferin gerçekleşmemesi halinde Webo ile görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. T



Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. 35 yaşındaki golcü futbolcunun herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.