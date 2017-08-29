F.Bahçe'de son çare Webo
Forvet arayışlarını hızlandıran F.Bahçe, Aboubakar'dan olumlu sonuç almaması halinde Pierre Webo ile masaya oturacağı iddia edildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve çalışmalarına şuan İspanya'da sürdüren Pierre Webo geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda '' Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isterim, benim için mükemmel olur. Sürekli antrenman yapıyorum. Hazır haldeyim'' ifadelerini kullanmıştı.
Tecrübeli golcü ''Şu an Fenerbahçe'den gelen bir bildirim yok. Ama umarım olur. Takıma büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hafta içerisinde bir görüşme olur mu bilmem ama olmasını umuyorum'' demişti.
Ankara'daki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyen Pierre Webo, Fenerbahçe cephesinden haber bekliyor. İlk olarak rotayı Porto'dan forma giyen Aboubakar'a çeviren yönetim, transferin gerçekleşmemesi halinde Webo ile görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. T
Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. 35 yaşındaki golcü futbolcunun herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:47
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Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
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Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
F.Bahçe'de son çare Webo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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