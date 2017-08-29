F.Bahçe'de bir ayrılık daha!
Fenerbahçe'de Neto transferi sonrası bir ayrılık daha...
Simon Kjaer'in ayrılığı sonrası Neto'yu kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler diğer stoper Roman Neustadter'e çevrildi. F.Bahçe yönetimin tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde genç savunmacıyı göndermeyi düşünüyor.
4 milyon euro gibi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesine onay verileceği ifade edildi. Yıldız savunmacıya Spartak Moskova'nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:15
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 12
Yorum
10ur neden alınacak ve kimi kesecek merak ediyorum? barca'da oynamayan bizde nasıl oynayacak? sorular, sorular, sorular.. Asamoah alınsa kafi!
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Asamoah yola çıktı
Toplam 1
Yorum
GS hadi aslanim gel
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 12
Yorum
GS ardayi severim ama selcukle bir arada takimi karistirmaya baslarlar,en azindan selcuk gitsin ve oyle gelsin
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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