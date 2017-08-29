F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

Simon Kjaer'in ayrılığı sonrası Neto'yu kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler diğer stoper Roman Neustadter'e çevrildi. F.Bahçe yönetimin tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde genç savunmacıyı göndermeyi düşünüyor.

4 milyon euro gibi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesine onay verileceği ifade edildi. Yıldız savunmacıya Spartak Moskova'nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.