 F.Bahçe'de bir ayrılık daha! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

    F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

    Fenerbahçe'de Neto transferi sonrası bir ayrılık daha...

    Simon Kjaer'in ayrılığı sonrası Neto'yu kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler diğer stoper Roman Neustadter'e çevrildi. F.Bahçe yönetimin tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde genç savunmacıyı göndermeyi düşünüyor.

    4 milyon euro gibi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gönderilmesine onay verileceği ifade edildi. Yıldız savunmacıya Spartak Moskova'nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de bir ayrılık daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.