Efsane futbolcu Acun'u reddetti
Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini geri çevirdi...
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan fakat takımdan ayrılırken "Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandi" açıklaması yaparak tüm Fenerbahçelilerin gönlünü kazanan Alex de Souza, Acun Ilıcalı'yı reddetti.
İddiaya göre Acun Ilıcalı, Brezilyalıların yarışacağı 'Survivor' için Fenerbahçe'nin efsane ismine teklif götürdü. Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncusu ise teklifi teşekkürlerini ileterek reddetti. Alex'in ülkesinde bir programda yorumculuk yapacağı belirtiliyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:13
-
Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
-
Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
-
F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
Efsane futbolcu Acun'u reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.