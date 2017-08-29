 Efsane futbolcu Acun'u reddetti – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Efsane futbolcu Acun'u reddetti

    Efsane futbolcu Acun'u reddetti

    Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifini geri çevirdi...

    Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan fakat takımdan ayrılırken "Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandi" açıklaması yaparak tüm Fenerbahçelilerin gönlünü kazanan Alex de Souza, Acun Ilıcalı'yı reddetti.

    İddiaya göre Acun Ilıcalı, Brezilyalıların yarışacağı 'Survivor' için Fenerbahçe'nin efsane ismine teklif götürdü. Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncusu ise teklifi teşekkürlerini ileterek reddetti. Alex'in ülkesinde bir programda yorumculuk yapacağı belirtiliyor.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:13
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