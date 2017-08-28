''Zor bir hafta geride kaldı''
Mauricio Isla, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından yayıncı açıklamalarda bulundu.
Hem bireysel, hem takım halinde mutluluk verici bir 3 puan kazandıklarını söyleyen Şilili oyuncu, "Avrupa'dan elendik, zor bir haftayı geride bıraktık" dedi.
Takım içindeki uyum hakkında konuşan tecrübeli sağ bek oyuncusu, "Takıma, 5-6 oyuncu katıldı. Çalışmamız gerekiyor. İdmanları daha çok yaptıkça daha iyiye gideceğiz. Soldado ve Giuliano ilk kez birlikte oynadı. Çok önemli oyuncular bu takım için. Birbirimizi tanıdıkça çok iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:46
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34’lük delikanlı
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) aynen doğru kesilmesi mantıklı değil. ama bazı maçlarda tempo açısından atiba-oğuzhan değilde medel-tolgay olsa takım daha hızlı oynar :) :)
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''Şampiyon olacağız''
Toplam 1
Yorum
tolga Vallamı :D
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Penaltı isyanı!
Toplam 10
Yorum
ERHAN PENALTI DEĞİL,BİZİM BREZİLYALIYA YAPILAN NET PENALTI VE KIRMIZI,H ALİ SARI VE RAKİP KIRMIZI DOĞRU HAKEM SONUUCU TESİR EDEMEDİ
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