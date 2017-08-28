 Yeniden Zapata – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Yeniden Zapata

    Yeniden Zapata

    Serie A ekibi, son iki sezonu Udinese’de kiralık geçiren 1.89’luk forvetini satmak istiyor; F.Bahçe’nin teklifi ise satın alma opsiyonlu kiralama. Görüşmeler sürüyor.

    Avrupa'dan elendikten sonra FFP baskısından kurtulan Fenerbahçe, 5-6 futbolcu daha transfer etmek için kolları sıvamıştı. Savunmasına, orta sahasına ve forvetine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Aykut Kocaman'ın verdiği liste üzerinden yoğun mesai harcıyor.

    MİLİK'İN TRANSFERİ ÇOK ZOR
    uzun süredir üzerinde çalışma yapılan bir isim. Kolombiyalı golcü için temmuz ayında bir bu ayın başlarında bir denem yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. İtalyan basını, 'nin 1.89'luk forvet oyuncusunu Napoli'den bir kez daha istediğini yazdı. Napoli, son iki sezonu Udinese'de kiralık geçiren Zapata'yı satarak elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'nin teklifinin ise satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı golcü Arkadiuzs Milik için de Serie A ekibiyle görüş alışverişinde bulunduğu transfer kulislerine yansımıştı. Ancak bu transfer oldukça zor görünüyor.

    SÜRATLİ VE DE GÜÇLÜ
    Napoli'de 54 maçta 15 gol-5 asistlik bir performans sergileyen Zapata, Udinese'de 65 karşılaşmada 19 kez fileleri sarstı, 8 de gol pası verdi. Bir ara Beşiktaş'ın da ilgi alanına giren, sürati ve yüksek fizik gücünün yanı sıra hava toplarındaki etkisi ile tanınan Zapata, önceki kulübü Estudiantes de La Plata'da ise 44 maça çıktı, 19 kez ağları havalandırıp 1 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki yıldız, 1 kez Kolombiya Milli Takımı forması giydi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:59
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