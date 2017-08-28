Yeniden Zapata
Serie A ekibi, son iki sezonu Udinese’de kiralık geçiren 1.89’luk forvetini satmak istiyor; F.Bahçe’nin teklifi ise satın alma opsiyonlu kiralama. Görüşmeler sürüyor.
MİLİK'İN TRANSFERİ ÇOK ZOR
Duvan Zapata uzun süredir üzerinde çalışma yapılan bir isim. Kolombiyalı golcü için temmuz ayında bir bu ayın başlarında bir denem yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 1.89'luk forvet oyuncusunu Napoli'den bir kez daha istediğini yazdı. Napoli, son iki sezonu Udinese'de kiralık geçiren Zapata'yı satarak elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'nin teklifinin ise satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı golcü Arkadiuzs Milik için de Serie A ekibiyle görüş alışverişinde bulunduğu transfer kulislerine yansımıştı. Ancak bu transfer oldukça zor görünüyor.
SÜRATLİ VE DE GÜÇLÜ
Napoli'de 54 maçta 15 gol-5 asistlik bir performans sergileyen Zapata, Udinese'de 65 karşılaşmada 19 kez fileleri sarstı, 8 de gol pası verdi. Bir ara Beşiktaş'ın da ilgi alanına giren, sürati ve yüksek fizik gücünün yanı sıra hava toplarındaki etkisi ile tanınan Zapata, önceki kulübü Estudiantes de La Plata'da ise 44 maça çıktı, 19 kez ağları havalandırıp 1 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki yıldız, 1 kez Kolombiya Milli Takımı forması giydi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:59
-
Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
-
Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
-
''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
Yeniden Zapata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.