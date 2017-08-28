Yeni transfer mi?

Ligin 3. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını başkentte takip eden sürpriz bir ziyaretçi vardı.



Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre Webo, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı tribünden izledi.

Bu gelişme Fenerbahçe ile son günlerde sıkça adı anılan oyuncunun, Sarı Lacivertliler'e transfer olacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Kamerunlu golcünün maçın ardından Fenerbahçe soyunma odasına gittiği belirtildi.



