Yeni transfer mi?
Pierre Webo, Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Ligin 3. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını başkentte takip eden sürpriz bir ziyaretçi vardı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre Webo, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı tribünden izledi.
Bu gelişme Fenerbahçe ile son günlerde sıkça adı anılan oyuncunun, Sarı Lacivertliler'e transfer olacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi.
Kamerunlu golcünün maçın ardından Fenerbahçe soyunma odasına gittiği belirtildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:47
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''Parayı sokakta bulmadık''
Toplam 10
Yorum
eda lig geçen seneden daha zorlu ve aldığınız lens negrado oynayıp ısınması lazım yakında kupa lig ş.ligi için yetersizliğimiz çıkacak ortaya
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''Parayı sokakta bulmadık''
Toplam 10
Yorum
eda becki yollayıp sağ bek alınırdı elden çıkarılmayan oyuncular 2 .lig olsun kiraya verileir kontenjan açılır tarnsfer yapılırdı lig geçen sene
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''Parayı sokakta bulmadık''
Toplam 10
Yorum
eda sahada ozi bir var bir yok vasat talisca eski formundan uzak 90 dakika katlanıyoruz bu oyunculara adrianodan sağ bek yaratılıyor böyle olmaz
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