 Volkan Şen kulüp arıyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    kulüp arıyor

    Volkan Şen kulüp arıyor
    ile yollarını ayıran , ligler başlayalı 3 hafta olmasına rağmen kendisine hâlâ bir kulüp bulamadı. Adı bir dönem Galatasaray ile anılan, Bursaspor ile ise yüksek ücret istemesi nedeniyle anlaşamayan milli futbolcunun 4-5 Anadolu kulübünün listesinde bulunduğu, bunlardan en ciddisinin olduğu öğrenildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:33
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